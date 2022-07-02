Beşiktaş, Cenk Tosun'u açıkladı
İhlas Haber Ajansı - Spor
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Beşiktaş, İngiliz ekibi Everton ile sözleşmesi sona eren golcü oyuncu Cenk Tosun'u kadrosuna kattı.
Beşiktaş, İngiliz ekibi Everton ile sözleşmesi sona eren golcü oyuncu Cenk Tosun'u kadrosuna kattı.
Beşiktaş, eski golcüsü Cenk Tosun'u transfer etti. Siyah-beyazlı kulübün resmi sosyal medya hesabından Cenk Tosun'un videosu paylaşılarak, "Biz ayrılamayız. Yuvana hoş geldin Tosun Paşa" denildi.
31 yaşındaki golcü oyuncu 2014-17 ve 2021 yıllarında siyah-beyazlı takımın formasını giymişti.
(İHA)
İhlas Haber Ajansı / Spor