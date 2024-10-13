Beşiktaş, ÇBK Mersin'i Zorlu Bir Mücadeleyle Yendi
ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde Beşiktaş, deplasmanda oynadığı karşılaşmada ÇBK Mersin'i 73-72 mağlup etti. Maçta önde götürdüğü periyotlara rağmen son anlarda karşılaşmayı kazanmayı başardı.
Salon: Servet Tazegül
Hakemler: Orhan Çağrı Hekimoğlu, Benhür İncel, Metin Erol
ÇBK Mersin: Howard 10, Anderson 8, Fauthoux 16, Sinem Ataş 2, Rupert 27, Feride Şevval Akalan 3, Derin Yaya 3, Şuğranur Hatice Sönmez, İlayda Güner 3
Beşiktaş : Lazic 11, Evans 19, Winterburn 14, Elif Bayram 4, Fagbenle 21, Özge Özışık 2, Gizem Başaran Turan 2, Melek Uzunoğlu, Hatice Pelin Gülçelik
1. Periyot: 15-10
Devre: 42-30
3. Periyot: 56-54
ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 3. haftasında Beşiktaş, deplasmanda ÇBK Mersin'i 73-72 yendi.