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Beşiktaş, ÇBK Mersin'i Zorlu Bir Mücadeleyle Yendi

Beşiktaş, ÇBK Mersin'i Zorlu Bir Mücadeleyle Yendi
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ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde Beşiktaş, deplasmanda oynadığı karşılaşmada ÇBK Mersin'i 73-72 mağlup etti. Maçta önde götürdüğü periyotlara rağmen son anlarda karşılaşmayı kazanmayı başardı.

Salon: Servet Tazegül

Hakemler: Orhan Çağrı Hekimoğlu, Benhür İncel, Metin Erol

ÇBK Mersin: Howard 10, Anderson 8, Fauthoux 16, Sinem Ataş 2, Rupert 27, Feride Şevval Akalan 3, Derin Yaya 3, Şuğranur Hatice Sönmez, İlayda Güner 3

Beşiktaş : Lazic 11, Evans 19, Winterburn 14, Elif Bayram 4, Fagbenle 21, Özge Özışık 2, Gizem Başaran Turan 2, Melek Uzunoğlu, Hatice Pelin Gülçelik

1. Periyot: 15-10

Devre: 42-30

3. Periyot: 56-54

ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 3. haftasında Beşiktaş, deplasmanda ÇBK Mersin'i 73-72 yendi.

Kaynak: AA / Serkan Avci - Spor

Beşiktaş mersin

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