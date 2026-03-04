Ziraat Türkiye Kupası: Beşiktaş: 3 Çaykur Rizespor: 0 (İlk yarı)
Ziraat Türkiye Kupası C Grubu 4. haftasında Beşiktaş, Çaykur Rizespor'u konuk etti ve ilk yarıyı 3-0 önde tamamladı. Golleri Murillo, Salih Uçan ve Hyeon-Gyu Oh kaydetti.
Ziraat Türkiye Kupası C Grubu 4. ve son haftasında Beşiktaş, Çaykur Rizespor'u konuk ediyor. Mücadelenin ilk yarısı siyah-beyazlı ekibin 3-0 üstünlüğüyle sonuçlandı.
Maçtan dakikalar (İlk yarı)
22. dakikada sol kanattan Emrecan Bulut'un yaptığı ortada altıpasın sağ tarafından Pierrot'un kafa vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Ersin Destanoğlu'nda kaldı.
27. dakikada Agbadou'nun pasında kendi yarı alanından topla ilerleyen Murillo'nun ceza sahası dışı sağ çaprazdan yakın köşeye yaptığı vuruşta üst direğe de çarpan meşin yuvarlak filelerle buluştu. 1-0
29. dakikada Pierrot'un pasında Augusto, topu sürüp ceza yayı sağ tarafından yaptığı vuruşta savunmaya da çarpan top direkten oyun alanına geri döndü.
38. dakikada sağ kanattan Rashica'nın içeri çevirdiği topu önüne alan Salih Uçan, sağ çaprazdan yaptığı vuruşta meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 2-0
42. dakikada Orkun Kökçü'nün ceza sahası dışı sol çaprazdan yaptığı vuruşta kaleci Erdem Canpolat'ın sektirdiği topa altıpas üzerinde Hyeon-Gyu Oh'un yaptığı vuruşta meşin yuvarlak filelere gitti. 3-0
Stat: Tüpraş
Hakemler: Kadir Sağlam, Kerem Ersoy, Bilal Gölen
Beşiktaş: Ersin Destanoğlu, Murillo, Djalo, Agbadou, Yasin Özcan, Ndidi, Salih Uçan, Rashica, Orkun Kökçü, Olaitan, Hyeon-Gyu Oh
Yedekler: Vasquez, Cengiz Ündere, Uduokhai, Kartal Kayra Yılmaz, Cerny, Asllani, Gökhan Sazdağı, Jota, Rıdvan Yılmaz, Mustafa Hekimoğlu
Teknik Direktör: Sergen Yalçın
Çaykur Rizespor: Erdem Canpolat, Taha Şahin, Mocsi, Emir Ortakaya, Furkan Orak, Papanikolaou, Augusto, Buljubasic, Emrecan Bulut, Zeqiri, Pierrot
Yedekler: Efe Doğan, Mihaila, Ali Sowe, Olawoyin, Halil Dervişoğlu, Taylan Antalyalı, Mebude, Laçi, Sagnan, Mithat Pala
Teknik Direktör: Recep Uçar
Goller: Murillo (dk. 27), Salih Uçan (dk. 38), Hyeon-Gyu Oh (dk. 42) (Beşiktaş) - İSTANBUL