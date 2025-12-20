Kartal, 2 maç sonra kazandı

Beşiktaş, Çaykur Rizespor'u mağlup ederek 2 maç sonra 3 puan sevinci yaşadı.

Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında Beşiktaş, sahasında karşılaştığı Çaykur Rizespor'u 1-0 mağlup etti. Süper Lig'de 2 haftadır galibiyete hasret kalan siyah-beyazlılar, Karadeniz temsilcisi karşısında kazanarak hasreti sonlandırdı. Ligde 15. haftada ağırladığı Gaziantep FK ile 2-2 berabere kalan Beşiktaş, geçtiğimiz hafta ise deplasmanda Trabzonspor ile 3-3 berabere kalmıştı. - İSTANBUL