Beşiktaş, Çaykur Rizespor maçının hazırlıklarına devam ediyor

Beşiktaş, Süper Lig'de Çaykur Rizespor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde sürdürüyor. Basına kapalı yapılan antrenmanda kondisyon ve taktik çalışmaları yapıldı.

BEŞİKTAŞ, Süper Lig'de Çaykur Rizespor'la oynayacağı maçın hazırlıklarını, bu sabah BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Basına kapalı idman, yaklaşık 1,5 saat sürdü.

Teknik direktör Sergen Yalçın'ın yönetiminde yapılan antrenman, kondisyon ve taktik çalışmasıydı. Isınma koşularıyla başlayan idman, pas çalışmasıyla devam etti. Antrenman, yapılan taktik çalışmayla sona erdi.

