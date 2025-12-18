Haberler

Beşiktaş, Çaykur Rizespor maçının hazırlıklarını sürdürdü

Beşiktaş, Çaykur Rizespor maçının hazırlıklarını sürdürdü
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında Çaykur Rizespor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını, teknik direktör Sergen Yalçın yönetiminde yaptıkları antrenmanla sürdürdü. Antrenman, koşu, pas çalışması ve taktik çalışmalarla tamamlandı.

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında 20 Aralık Cumartesi günü evinde Çaykur Rizespor'la oynayacağı maçın hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla sürdürdü.

BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde basına kapalı idman yaklaşık 1.5 saat sürdü. Teknik Direktör Sergen Yalçın'ın yönetiminde yapılan antrenman, kondisyon ve taktik çalışmasıydı. Isınma koşularıyla başlayan idman, pas çalışmasıyla devam etti. Antrenman, yapılan taktik çalışmayla sona erdi.

Siyah-beyazlılar, yarın saat 17.00'de yapacağı çalışmayla hazırlıklarını tamamlayacak ve Nevzat Demir Tesisleri'nde kampa girecek. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
TÜRK-İŞ Başkanı ile görüşen Bakan Işıkhan'dan heyecanlandıran asgari ücret mesajı

Sürpriz görüşme sonrası bakandan heyecanlandıran asgari ücret mesajı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

'Dilber' aşka geldi! Sevgilisini işte böyle paylaştı

'Dilber' aşka geldi! Sevgilisini işte böyle paylaştı
Bomba iddia: Ela Rümeysa Cebeci'nin telefonundan çıkanlar fena baş ağrıtacak

Tutuklanan spikerin telefonundan çıkanlar fena baş ağrıtacak
Sörloth'u bekleyen Fenerbahçe sürpriz bir golcüyü daha radara aldı

Sörloth'u bekleyen Fenerbahçe'ye sürpriz bir golcü
Kılıçdaroğlu'na genel başkanlık teklif edildi mi? Merak edilen soru yanıt buldu

Kılıçdaroğlu'na genel başkanlık teklif edildi mi? İlk ağızdan yanıt
'Dilber' aşka geldi! Sevgilisini işte böyle paylaştı

'Dilber' aşka geldi! Sevgilisini işte böyle paylaştı
Bakan Fidan'dan SDG'ye sert uyarı: Mutabakata uyun, sabrımız tükeniyor

Türkiye'nin sabrı taşmak üzere! Bakan Fidan'dan çok sert uyarı
Arda'ya büyük şok! Soyunma odasında neye uğradığını şaşırdı

Arda'ya büyük şok! Soyunma odasında neye uğradığını şaşırdı
Mehmet Akif Ersoy için olay iddia: Çakarlı aracıyla polis kontrolü yapmış

Mehmet Akif Ersoy çakarlı lüks aracıyla polis kontrolü yapmış
İtirafıyla Güllü'nün kızını tutuklatan Sultan'ın kapısını çalan tek bir kişi var

Güllü'nün kızını tutuklatan Sultan'ın kapısını çalan tek bir kişi var
Deprem bölgesine dev kaynak! Bakan Şimşek 'Tüm zamanların rekoru' diyerek duyurdu

Bakan Şimşek "Tüm zamanların rekoru" diyerek duyurdu
10 ünlüye uyuşturucu operasyonu! Aleyna Tilki, Danla Bilic ve İrem Sak gözaltına alındı

10 ünlüye operasyon! Aleyna Tilki, Danla Bilic ve İrem Sak gözaltında
33 yaşındaki futbolcu sokak ortasında cinayete kurban gitti

33 yaşındaki futbolcu sokak ortasında öldürüldü
Selena'nın Nazlı'sı evleniyor! İşte müstakbel eşi...

Selena'nın Nazlı'sı evleniyor! İşte müstakbel eşi...
title