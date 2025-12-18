Beşiktaş, Çaykur Rizespor maçının hazırlıklarını sürdürdü

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında 20 Aralık Cumartesi günü evinde Çaykur Rizespor'la oynayacağı maçın hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla sürdürdü.

BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde basına kapalı idman yaklaşık 1.5 saat sürdü. Teknik Direktör Sergen Yalçın'ın yönetiminde yapılan antrenman, kondisyon ve taktik çalışmasıydı. Isınma koşularıyla başlayan idman, pas çalışmasıyla devam etti. Antrenman, yapılan taktik çalışmayla sona erdi.

Siyah-beyazlılar, yarın saat 17.00'de yapacağı çalışmayla hazırlıklarını tamamlayacak ve Nevzat Demir Tesisleri'nde kampa girecek. - İSTANBUL