Beşiktaş, Çaykur Rizespor Maçı Hazırlıklarını Tamamladı

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında Çaykur Rizespor ile yarın deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarını, bugün yaptığı antrenmanla tamamladı.

BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde, Teknik Sorumlu Serdar Topraktepe yönetiminde yapılan antrenman, kondisyon ve taktik çalışmasıydı. Isınma koşuları ve 5'e 2 çalışmasıyla başlayan idman, taktiksel çift kale maçla tamamlandı.

Beşiktaş, bugün saat 16.00'da Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan özel bir uçakla Rize'ye giderek kampa girecek. - İSTANBUL