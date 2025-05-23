Beşiktaş, Çaykur Rizespor Maçı Hazırlıklarına Devam Ediyor

Beşiktaş, Çaykur Rizespor Maçı Hazırlıklarına Devam Ediyor
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Beşiktaş, Süper Lig'in 37'nci haftasında Çaykur Rizespor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla devam etti. Teknik Direktör Solskjaer yönetimindeki idman, kondisyon ve taktik çalışmaları içeriyordu.

BEŞİKTAŞ, Süper Lig'in 37'nci haftasında Çaykur Rizespor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını, bugün BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Basına kapalı yapılan idman, yaklaşık 1 saat sürdü.

Teknik Direktör Ole Gunnar Solskjaer yönetiminde yapılan antrenman, kondisyon ve taktik çalışmasıydı. 5'e 2 top kapmayla başlayan idman, taktiksel çalışmaların ardından tamamlandı.

Siyah-beyazlılar, Çaykur Rizespor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına, yarın saat 11.45'te basına kapalı yapacağı antrenmanla devam edecek.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
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