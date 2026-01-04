Beşiktaş bu sezon ilk kez kaybetti! Dev derbiyi kazanan Fenerbahçe Beko
Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 14. haftasında Fenerbahçe Beko, Beşiktaş GAİN'i 101-87 mağlup etti. Beşiktaş'ın ligdeki 13 maçlık galibiyet serisi sona erdi ve bu sezon ilk mağlubiyetini aldı.
- Fenerbahçe Beko, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 14. haftasında Beşiktaş GAİN'i 101-87 mağlup etti.
- Beşiktaş GAİN, bu sezon ligdeki ilk mağlubiyetini aldı ve 13 galibiyet sonrası 1 yenilgi ile 14 maçta 13-1 oldu.
- Maç, tribün olayları nedeniyle son çeyrekte 15 dakika ara verildikten sonra tamamlandı.
Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 14. haftasında Beşiktaş GAİN ile Fenerbahçe Beko karşı karşıya geldi.
DEV DERBİYİ KAZANAN FENERBAHÇE BEKO
Basketbol Gelişim Merkezi'nde oynanan mücadelenin ilk yarısı dengede giderken, Fenerbahçe Beko üçüncü çeyrekte yakaladığı 34-15'lik performansla farkı açtı. Son çeyrekte de iyi oyununu sürdüren Fenerbahçe Beko, zorlu derbiyi 101-87'lik skorla kazanmayı başardı.
BU SEZON İLK KEZ KAYBETTİ
Lige 13 maçta 13 galibiyetle başlayan Beşiktaş Gain, bu sonuçla birlikte ilk mağlubiyetini aldı. Fenerbahçe Beko ise 14. maçında 12. galibiyetini elde etti.
MAÇ SON ÇEYREKTE DURDU
Beşiktaş ile Fenerbahçe Beko arasında oynanan Basketbol Süper Ligi müsabakasına tribün olayları nedeniyle ara verildi. Mücadelede ev sahibi siyah-beyazlı taraftarların küfürlü tezahüratları sonrası hakem Emin Moğulkoç, kenara işaret ederek anons yapılmasını istedi. Bu durum maçta devam ederken, yapılan 3. anons sonrası karşılaşmanın bitimine 4 dakika 53 saniye kala hakemler Emin Moğulkoç, Tolga Edis, Nazlı Çisil Güngör soyunma odasına gitti.
Salonda küfürlü tezahürat yapılmaması ve bir sonraki derbinin seyircisiz oynanacağı hatırlatılarak anons yapıldı. Daha sonra iki takımın oyuncuları ısınmak için parkeye geldi. Hakemlerin dönmesi sonrası derbi 15 dakikalık gecikmeyle kaldığı yerden devam etti.