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Beşiktaş, Bodrum FK'yi Geçerek Moral Buldu

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Süper Lig'de son haftalarda bekleneni veremeyen Beşiktaş, Bodrum FK'yı 2-1 mağlup ederek 3 puanı hanesine yazdırdı ve moral buldu. Kartal, ligde son 10 maçta sadece 2 galibiyet almıştı.

Süper Lig'de son haftalarda istediği performansı sergileyemeyen Beşiktaş, Bodrum FK galibiyetiyle moral buldu. Siyah-beyazlıların, ligde oynadığı son 10 maçta 2 galibiyeti bulunuyor.

Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında Beşiktaş, Tüpraş Stadyumu'nda karşı karşıya geldiği Bodrum FK 2-1 mağlup etti. Ligde son haftalarda beklentilerin altında kalan Kartal, evinde aldığı bu 3 puanla moral buldu.

Siyah-beyazlılar, bu maça kadar Süper Lig'de oynadığı son 9 maçta tek galibiyet almıştı. Söz konusu dönemde Fenerbahçe'yi mağlup eden Kara Kartal, 4 mağlubiyet ve 4 de beraberlik yaşadı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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