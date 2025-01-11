Beşiktaş, Bodrum FK'yi Geçerek Moral Buldu

Süper Lig'de son haftalarda istediği performansı sergileyemeyen Beşiktaş, Bodrum FK galibiyetiyle moral buldu. Siyah-beyazlıların, ligde oynadığı son 10 maçta 2 galibiyeti bulunuyor.

Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında Beşiktaş, Tüpraş Stadyumu'nda karşı karşıya geldiği Bodrum FK 2-1 mağlup etti. Ligde son haftalarda beklentilerin altında kalan Kartal, evinde aldığı bu 3 puanla moral buldu.

Siyah-beyazlılar, bu maça kadar Süper Lig'de oynadığı son 9 maçta tek galibiyet almıştı. Söz konusu dönemde Fenerbahçe'yi mağlup eden Kara Kartal, 4 mağlubiyet ve 4 de beraberlik yaşadı. - İSTANBUL