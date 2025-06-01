Beşiktaş, Bodrum FK'yı 4-0 Mağlup Ederek Sezonu 4. Sırada Tamamladı

Beşiktaş, Bodrum FK'yı 4-0 Mağlup Ederek Sezonu 4. Sırada Tamamladı
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Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 38. haftasında Bodrum FK'yi 4-0 mağlup ederek sezonu 62 puanla 4. sırada tamamladı. Mücadelede Mustafa Hekimoğlu ve Gedson Fernandes'in golleri öne çıkarken, Joao Mario penaltıdan bir gol daha attı.

(ANKARA) - Trendyol Süper Lig'in 38'inci ve son haftasında Beşiktaş, deplasmanda karşılaştığı Bodrum FK'yı 4-0 mağlup etti. Siyah-beyazlılar 62 puanla sezonu 4'üncü sırada tamamladı.

Beşiktaş, Süper Lig'in 38'inci haftasında Bodrum FK ile deplasmanda karşılaştı. 12. dakikada Mustafa Hekimoğlu'nun golüyle öne geçen siyah beyazlılar, Gedson Fernandes ile 27. dakikada farkı 2'ye çıkardı. İlk yarının son dakikalarında Mustafa Hekimoğlu kendisinin 2'nci, takımının ise 3'üncü golünü kaydetti. 71. dakikada Beşiktaş'ın kazandığı penaltı vuruşunu golle sonuçlandıran Joao Mario skoru 4-0'a getirdi. Beşiktaş, bu sonuçla puanını 62 yaptı. Siyah beyazlılar sezonu 4. sırada tamamladı.

Kaynak: ANKA / Spor
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