Beşiktaş Bodrum'a Özel Uçakla Geldi

Beşiktaş Bodrum'a Özel Uçakla Geldi
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Beşiktaş, Süper Lig 38'inci haftasında Bodrum FK ile karşılaşmak üzere özel uçakla Bodrum'a iniş yaptı. Takım, konaklayacakları otele geçmeden önce emniyet mensupları ve turistlerle hatıra fotoğrafları çektirdi.

SÜPER Lig 38'inci ve son haftasında yarın saat 19.00'da Bodrum FK'ya konuk olacak Beşiktaş, özel uçakla ilçeye geldi. Siyah-beyazlı kafile Milas-Bodrum Havalimanı'na iniş yaptıktan sonra takım otobüsüyle Bodrum'da konaklayacakları otele geçti. Beşiktaş'ı karşılayan emniyet mensupları ve otelde konaklayan turistler futbolcularla hatıra fotoğrafı çektirdi.

Beşiktaş'ın Bodrum FK karşısındaki kamp kadrosu ise şu şekilde; "Mert Günok, Ersin Destanoğlu, Göktuğ Baytekin, Jonas Svensson, Onur Bulut, Tayyip Talha Sanuç, Necip Uysal, Gabriel Paulista, Felix Uduokhai, Emirhan Topçu, Arthur Masuaku, Serkan Emrecan Terzi, Salih Uçan, Gedson Fernandes, Rafa Silva,Joao Mario, Amir Hadziahmetovic, Mustafa Erhan Hekimoğlu, Semih Kılıçsoy, Yakup Arda Kılıç, Ernest Muçi, Keny Arroyo."

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
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