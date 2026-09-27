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Beşiktaş BOA, Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde Melikgazi Kayseri'yi 65-56 yendi

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Beşiktaş BOA, Halkbank Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin ilk haftasında konuk ettiği Melikgazi Kayseri Basketbol'u 65-56 yendi. Bu sonuçla Beşiktaş BOA, Halkbank Kadınlar Basketbol Süper Ligi'ne galibiyetle başladı.

Salon: Beşiktaş Akatlar

Hakemler: Umut Özgün Ergün, Cemil Uygül, Kerem Altıntaş

Beşiktaş BOA: Lazic 5, Simms 7, Gülşah Duman Bıçakçı 4, Gizem Başaran Turan 4, Davis 19, Elif Ülkü, İdil Saçalır 8, Alleyne 3, Badiane 15

Melikgazi Kayseri Basketbol : Pelin Gülçelik 12, Merve Uygül 4, Kaur 5, Jones 17, Mompremier 4, Gamze Takmaz, Littleton 12, Rana Uçar, Elif Emirtekin 2, İngi Güçlü, Feray Dalkılıç

1. Periyot: 20-14

Devre: 35-29

3. Periyot: 47-43

Beşiktaş BOA, Halkbank Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin ilk haftasında konuk ettiği Melikgazi Kayseri Basketbol'u 65-56 yendi.

Kaynak: AA
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