Beşiktaş BOA, Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde Melikgazi Kayseri'yi 65-56 yendi

Beşiktaş BOA, Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde Melikgazi Kayseri'yi 65-56 yendiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Beşiktaş BOA, Halkbank Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin ilk haftasında konuk ettiği Melikgazi Kayseri Basketbol'u 65-56 yendi. Bu sonuçla Beşiktaş BOA, Halkbank Kadınlar Basketbol Süper Ligi'ne galibiyetle başladı.
Salon: Beşiktaş Akatlar
Hakemler: Umut Özgün Ergün, Cemil Uygül, Kerem Altıntaş
Beşiktaş BOA: Lazic 5, Simms 7, Gülşah Duman Bıçakçı 4, Gizem Başaran Turan 4, Davis 19, Elif Ülkü, İdil Saçalır 8, Alleyne 3, Badiane 15
Melikgazi Kayseri Basketbol : Pelin Gülçelik 12, Merve Uygül 4, Kaur 5, Jones 17, Mompremier 4, Gamze Takmaz, Littleton 12, Rana Uçar, Elif Emirtekin 2, İngi Güçlü, Feray Dalkılıç
1. Periyot: 20-14
Devre: 35-29
3. Periyot: 47-43
Beşiktaş BOA, Halkbank Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin ilk haftasında konuk ettiği Melikgazi Kayseri Basketbol'u 65-56 yendi.