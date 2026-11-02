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Beşiktaş BOA, FIBA Kadınlar Avrupa Kupası'nda Maccabi Ashdod'u 78-55 yendi

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FIBA Kadınlar Avrupa Kupası B Grubu 1. hafta erteleme maçında Beşiktaş BOA, Maccabi Ashdod'u 78-55 yendi. Beşiktaş bu sonuçla ikinci galibiyetini alırken Maccabi Ashdod ilk yenilgisini yaşadı; Simms 18 sayıyla maçın en skorer ismi oldu.

Salon: Nymburk

Hakemler: Elias Anttonen (Finlandiya), Milos Stokic (Avusturya), Alin Faur (Romanya)

Beşiktaş BOA: Lazic 9, Simms 18, Meltem Yıldızhan 2, Davis 14, Alleyne 15, Ayşegül Günay 5, İdil Saçalır, Badiane 15

Maccabi Ashdod: Meyers 9, Daniels 15, Saar 14, Vuckovic 3, Jones 12, Fuchs-Robetin 2, Estebas, Vaturi

1. Periyot: 19-12

Devre: 42-25

3. Periyot: 58-46

Beş faulle çıkanlar: 33.09 Meltem Yıldızdan ( Beşiktaş BOA), 39.15 Daniels (Maccabi Ashdod)

Basketbol FIBA Kadınlar Avrupa Kupası B Grubu 1. hafta erteleme maçında Beşiktaş BOA, Çekya'da oynadığı iç saha karşılaşmasında İsrail ekibi Maccabi Ashdod'u 78-55 yendi.

Bu sonuçla siyah-beyazlı takım, ikinci galibiyetini aldı. Maccabi Ashdod ise ilk yenilgisini yaşadı.

Beşiktaş'ta Jennie Simms, 18 sayıyla maçın en skorer ismi oldu.

Kaynak: AA
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