Beşiktaş BOA, BOTAŞ'ı Deplasmanda Yendi

Güncelleme:
Halkbank Kadınlar Basketbol Süper Ligi sezonunun ilk hafta maçında Beşiktaş BOA, BOTAŞ'ı 65-83 skorla mağlup etti. Maç, Ankara'da oynandı.

Salon: Ankara

Hakemler: Mesut Öztürk, Metehan Alaçam, Sezer Bor

BOTAŞ: Davis 10, Bejedi 19, Ayşegül Günay Aladağ 16, Tuba Poyraz 13, Serfa 7, Rana Uçar, Selin Reachel Gül, Işılay Eğin, Mina Berber, İdil Yeniçulha

Beşiktaş BOA: Gülşah Duman Bıçakçı 8, Pelin Derya Bilgiç 10, Milic 13, Meltem Yıldızhan 2, Fasoula 29, Okonwo 15, Özge Özışık 4, İlayda Güner 2, Esra Güvenç

1. Periyot: 13-16

Devre: 35-30

3. Periyot: 48-55

Kaynak: AA / Çağlanur Tuncel - Spor
