Beşiktaş Basketbol Takımı, 13 sezon sonra Avrupa Ligi'nde Valencia ile karşılaşacak.

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Beşiktaş Erkek Basketbol Takımı, Avrupa Ligi'nin (EuroLeague) ilk haftasında yarın sahasında İspanya temsilcisi Valencia Basket ile karşı karşıya gelecek.

Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi'nde oynanacak karşılaşma, saat 20.00'de başlayacak.

Mücadele, S Sport'tan naklen yayımlanacak.

Avrupa Ligi'ne "wild card" ile davet edilen siyah-beyazlı ekip, 13 sezon sonra yer alacağı organizasyona taraftarı önünde kazanarak galibiyetle başlamayı hedefliyor.

Avrupa Ligi'ndeki 25. maç

Siyah-beyazlı basketbol takımı, yarın oynayacağı Valencia Basket müsabakasıyla Avrupa Ligi'ndeki 25. maçına çıkacak.

Kulüp tarihinde bir kez Avrupa Ligi'nde mücadele eden Beşiktaş, 2012-2013'teki macerasında 7 galibiyet, 17 yenilgi yaşadı.

Siyah-beyazlılar, o dönemki formatta "top 16 turu"nda organizasyona veda etmişti.

Kaynak: AA