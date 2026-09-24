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Beşiktaş Basketbol Takımı, 13 sezon sonra Avrupa Ligi'nde Valencia ile karşılaşacak.

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Beşiktaş Erkek Basketbol Takımı, Avrupa Ligi'nin ilk haftasında yarın saat 20.00'de Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi'nde Valencia Basket ile karşılaşacak. 13 sezon sonra organizasyona dönen siyah-beyazlı ekip, taraftarı önünde galibiyetle başlamayı hedefliyor.

Beşiktaş Erkek Basketbol Takımı, Avrupa Ligi'nin (EuroLeague) ilk haftasında yarın sahasında İspanya temsilcisi Valencia Basket ile karşı karşıya gelecek.

Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi'nde oynanacak karşılaşma, saat 20.00'de başlayacak.

Mücadele, S Sport'tan naklen yayımlanacak.

Avrupa Ligi'ne "wild card" ile davet edilen siyah-beyazlı ekip, 13 sezon sonra yer alacağı organizasyona taraftarı önünde kazanarak galibiyetle başlamayı hedefliyor.

Avrupa Ligi'ndeki 25. maç

Siyah-beyazlı basketbol takımı, yarın oynayacağı Valencia Basket müsabakasıyla Avrupa Ligi'ndeki 25. maçına çıkacak.

Kulüp tarihinde bir kez Avrupa Ligi'nde mücadele eden Beşiktaş, 2012-2013'teki macerasında 7 galibiyet, 17 yenilgi yaşadı.

Siyah-beyazlılar, o dönemki formatta "top 16 turu"nda organizasyona veda etmişti.

Kaynak: AA
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