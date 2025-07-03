Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, Yeni Transfer David Jurasek ile Buluştu

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Beşiktaş Kulübü Başkanı Serdal Adalı, yeni transfer David Jurasek ile BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde bir araya geldi. Adalı, Jurasek'e Beşiktaş ailesine hoş geldin diyerek başarılar diledi.

Beşiktaş Kulübü Başkanı Serdal Adalı'nın, siyah-beyazlı futbol takımının yeni transferi David Jurasek ile bir araya geldiği bildirildi.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, Adalı'nın 24 yaşındaki Çek oyuncuyla BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde buluştuğu belirtildi.

Açıklamada, Adalı'nın Jurasek'e, kulübe önemli hizmetlerde bulunacağına inandığını söylediği ve, "Beşiktaş ailesine hoş geldin" diyerek siyah-beyazlı formayla başarılar dilediği ifade edildi.

Kaynak: AA / Ceren Aydınonat - Spor
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