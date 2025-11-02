Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı ve yönetimi 22 oy farkla ibra edildi

Beşiktaş'ın 2025 Yılı Olağan İdari ve Mali Genel Kurul Toplantısı'nda üç farklı dönem için ibra oylaması yapıldı.

SERDAL ADALI'NIN İKİNCİ DÖNEMİ DE İBRA EDİLDİ

Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı'nın ilk döneminin ibra edilmesinin ardından ikinci döneminin ibrası için oy sayımında gerginlik çıktı. Yapılan oylama sonucunda 332 kişinin Serdal Adalı'nın ikinci dönemini ibra etmediği açıklandı ve bu kişilerden kayıtlara geçmesi için yaka kartları istendi. Ancak ibra etmeyen kişiler yaka kartlarını vermeyi kabul etmedi.

22 OY FARKLA İBRA EDİLDİ

Kongrenin genel kurulunda divan başkanlığına seçilen Affan Keçeci 354 kişinin Serdal Adalı'yı ibra ettiği açıklandı. 332 kişinin ise Adalı'nın ikinci dönemini ibra etmediği belirtildi. Böylece Serdal Adalı'nın ikinci dönemi de ibra edilmiş oldu.