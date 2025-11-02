Haberler

Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı ve yönetimi 22 oy farkla ibra edildi

Haberi DinleHaberi Dinle
0:00/0:00
Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı ve yönetimi 22 oy farkla ibra edildi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Beşiktaş'ta Serdal Adalı ve yönetiminin Mayıs 2025 sonrasını kapsayan ikinci dönemi, 354'e karşı 332 oyla idari ve mali açıdan ibra edildi.

  • Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı'nın ikinci dönemi 354 oyla ibra edildi.
  • Serdal Adalı'nın ikinci dönemi için 332 oy ibra etmedi.
  • Serdal Adalı'nın ikinci dönemi 22 oy farkla ibra edildi.

Beşiktaş'ın 2025 Yılı Olağan İdari ve Mali Genel Kurul Toplantısı'nda üç farklı dönem için ibra oylaması yapıldı.

SERDAL ADALI'NIN İKİNCİ DÖNEMİ DE İBRA EDİLDİ

Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı'nın ilk döneminin ibra edilmesinin ardından ikinci döneminin ibrası için oy sayımında gerginlik çıktı. Yapılan oylama sonucunda 332 kişinin Serdal Adalı'nın ikinci dönemini ibra etmediği açıklandı ve bu kişilerden kayıtlara geçmesi için yaka kartları istendi. Ancak ibra etmeyen kişiler yaka kartlarını vermeyi kabul etmedi.

22 OY FARKLA İBRA EDİLDİ

Kongrenin genel kurulunda divan başkanlığına seçilen Affan Keçeci 354 kişinin Serdal Adalı'yı ibra ettiği açıklandı. 332 kişinin ise Adalı'nın ikinci dönemini ibra etmediği belirtildi. Böylece Serdal Adalı'nın ikinci dönemi de ibra edilmiş oldu.

Cemre Yıldız
Haberler.com / Spor
Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde 4.3 büyüklüğünde deprem

Şehir beşik gibi sallanıyor! Bir korkutan deprem daha
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Papa'nın ziyaret edeceği İznik'te su altından 2 bin yıllık beddua çıktı

Papa'nın ziyarete gideceği yerde su altından 2 bin yıllık beddua çıktı
7 maçtır yenilmiyorlar! Süper Lig'de nefes kesen maç

Bu takımı kim yenecek?
Yüzlerce PKK'lı terörist SDG'ye geçti, Türkiye teyakkuz ilan etti

Terör örgütü PKK'nın son hamlesi Türkiye'yi teyakkuza geçirdi
2029'a kadar süre verdi! Herkes Rıdvan Dilmen'in o iddiasını konuşuyor

2029'a kadar süre verdi! Herkes Rıdvan Dilmen'in o iddiasını konuşuyor
Papa'nın ziyaret edeceği İznik'te su altından 2 bin yıllık beddua çıktı

Papa'nın ziyarete gideceği yerde su altından 2 bin yıllık beddua çıktı
Samsunspor'un kaptanı Zeki Yavru'dan alkışlanacak hareket

Sahalarda görmek istediğimiz hareketler
Acun Ilıcalı'nın takımlarından yine çifte zafer

Değmeyin Acun Ilıcalı'nın keyfine
GENAR'dan çarpıcı anket! AK Parti ve CHP arasındaki fark çok düşük

GENAR'dan çarpıcı anket! AK Parti ve CHP arasındaki fark çok düşük
Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Uçum: Komisyonun İmralı'da Öcalan'ı dinlemesi bekleniyor

Erdoğan'ın başdanışmanı olacakları yazdı! Dikkat çeken Öcalan detayı
Sudan Devlet Bakanı: HDK, Faşir'e girdikten sonra 2 günde 300 kadını öldürdü

İç savaşın alevlendiği ülkede 300 kadını istismar edip öldürdüler
Arda Güler Fenerbahçe'nin kasasına çuvalla para soktu

Fenerbahçe'nin kasasına çuvalla para soktu
Türkiye'nin en borçlu ili Ankara oldu

Türkiye'nin en borçlu ili belli oldu! Zirvede bu kez İstanbul yok
Aziz Yıldırım, doğum gününü Aykut Kocaman ve Rıdvan Dilmen ile beraber kutladı

Doğum günü derbiye denk gelen Aziz Yıldırım'dan bomba hareket
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.