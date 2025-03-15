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Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, Konya Beşiktaşlılar Derneği Açılışında

Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, Konya Beşiktaşlılar Derneği Açılışında
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Konya'da Beşiktaşlılar Derneği'nin yeni binasının açılışına katılan Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, taraftarlarla bir araya geldi ve derneği gezerek fotoğraf çektirdi.

Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, Konya Beşiktaşlılar Derneği yeni yerinin açılışına katıldı.

Konya'da Beşiktaşlılar Derneği binası düzenlenen törenle açıldı. Konyaspor- Beşiktaş maçı için Konya'ya gelen Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı açılış törenine katıldı. Taraftarlar Başkan Serdal Adalı'yı yeni dernek binası önünde karşıladı. Daha sonra derneği gezen Serdal Adalı, taraftarların fotoğraf çekilme isteklerini de geri çevirmedi. - KONYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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