Haberler

Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı Riva'da

Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı Riva'da
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Beşiktaş Kulübü Başkanı Serdal Adalı, Gaziantep FK maçı sonrası hakem Kadir Sağlam ve VAR hakemi Halil Umut Meler'in performansını eleştirmek için Türkiye Futbol Federasyonu yetkilileriyle görüşmek üzere Riva'ya gitti.

Beşiktaş Kulübü Başkanı Serdal Adalı, dün akşam oynanan Gaziantep FK maçının hakemi Kadir Sağlam ve VAR hakemi Halil Umut Meler'in performansıyla alakalı Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) yetkilileriyle görüşmek üzere Riva'ya geldi.

Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında Beşiktaş, sahasında karşılaştığı Gaziantep FK ile 2-2 berabere kaldı. Siyah-beyazlı kulüp, mücadelenin ardından sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımlarla mücadelenin hakemi Kadir Sağlam ve VAR hakemi Halil Umut Meler'in yönetimi hakkında eleştirilerde bulundu.

Bugün de Başkan Serdal Adalı ve Asbaşkan Kaan Kasacı, TFF'nin Riva tesislerine giderek Türkiye Futbol Federasyonu yetkilileriyle konu hakkında görüşme kararı aldı.

Başkan Adalı, saat 16.00 civarı TFF Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'ne giriş yaptı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
Uyuşturucu soruşturması büyüyor! Gazeteci Mehmet Akif Ersoy ve 3 kişi gözaltında

Spikerlerin ardından ünlü gazeteci de gözaltına alındı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
14 yaşındaki kız evine dönmedi, yakınları 'taciz' iddiasıyla arkadaşının ailesine saldırdı

Mahalleyi karıştıran iddia! Evi basıp aileye tekme tokat saldırdılar
Tuğba Melis Türk Umre'den paylaştı! Başörtülü halini gören yoruma sarılıyor

Ünlü oyuncu Umre'den paylaştı! Başörtülü halini gören yoruma sarılıyor
Bayern Münih 4 dakikada geri dönerek 3 puanı kaptı

İşte Şampiyonlar Ligi bu! 4 dakikada muhteşem geri dönüş
Şehzadeler Belediye Başkanı Gülşah Durbay'a çoklu organ yetmezliği tanısı kondu

Yoğun bakımdaki CHP'li belediye başkanından kötü haber
14 yaşındaki kız evine dönmedi, yakınları 'taciz' iddiasıyla arkadaşının ailesine saldırdı

Mahalleyi karıştıran iddia! Evi basıp aileye tekme tokat saldırdılar
Mustafa Sandal, nafaka ödemiyor iddialarına dekontla yanıt verdi

Mustafa Sandal, iddiaya dekontu paylaşarak yanıt verdi
Kesik baş cinayetinde tüyler ürperten detaylar! Sır perdesi aralanıyor

Kesik baş cinayetinde tüyler ürperten detaylar! Sır perdesi aralanıyor
Bakan Kurum'a baba ocağında coşkulu karşılama

Bu fotoğrafta bir bakan var! Yıldız gibi karşılandı
Cumhurbaşkanı Erdoğan 'Felaketi yaşıyoruz' demişti! TÜİK endişelendiren rakamları paylaştı

Erdoğan "Felaketi yaşıyoruz" demişti! Korkutan rakamlar açıklandı
Türkiye'nin yanı başında sıcak saatler! 80 bin kişilik ordu teyakkuza geçti

Türkiye'nin yanı başında sıcak saatler! 80 bin kişilik ordu teyakkuza geçti
Vaizler 2026 yılında ne kadar maaş alacak? Hesaplama yapıldı

Hesaplama yapıldı: İşte vaizlerin 2026 yılında alacağı maaş
Baba ve oğlunu vurduktan sonra yakmıştı! Hedef saptırmak için bakın ne yapmış

Baba-oğlu vurup yakmıştı! Hedef saptırmak için bakın ne yapmış
Hastanede 'öldü' denildi, defnedilirken ağlayınca yaşadığı anlaşıldı

"Öldü" denildi, tabuttan gelen sesle yaşadığı anlaşıldı
title