Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, derbinin hakemine seslendi

Beşiktaş Kulübünün 2025 Yılı Olağan İdari ve Mali Genel Kurul Toplantısı gerçekleştirildi. Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, Beşiktaş Olağan Genel Kurulu'nda konuştu. Adalı, bu akşam Fenerbahçe ile oynanacak derbinin hakemi Ali Yılmaz'a seslendi.

''VİCDANINIZLA YÖNETİN!''

Adil bir hakem yönetimi istediğini dile getiren Adalı, ''Bugün derbi günü. Sakatlıksız, adil bir maç olmasını diliyorum. Oyuncularımıza, teknik ekibimize ve taraftarımıza güveniyorum. Hakemlere sesleniyorum: Lütfen adil olun, sadece gördüğünüzü çalın, vicdanınızla yönetin.'' dedi.

MAÇ NE ZAMAN?

Beşiktaş ile Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 11. hafta maçında Tüpraş Stadyumu'nda karşı karşıya gelecek. Saat 20.00'de başlayacak müsabakayı Ali Yılmaz yönetecek.