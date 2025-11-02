Haberler

Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, derbinin hakemine seslendi

Güncelleme:
Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, Beşiktaş Olağan Genel Kurulu'nda açıklamalarda bulundu. Bu akşam oynanacak Fenerbahçe derbisinin hakemi Ali Yılmaz'a seslenen Adalı, ''Bugün derbi günü. Sakatlıksız, adil bir maç olmasını diliyorum. Oyuncularımıza, teknik ekibimize ve taraftarımıza güveniyorum. Hakemlere sesleniyorum: Lütfen adil olun, sadece gördüğünüzü çalın, vicdanınızla yönetin.'' dedi.

Beşiktaş Kulübünün 2025 Yılı Olağan İdari ve Mali Genel Kurul Toplantısı gerçekleştirildi. Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, Beşiktaş Olağan Genel Kurulu'nda konuştu. Adalı, bu akşam Fenerbahçe ile oynanacak derbinin hakemi Ali Yılmaz'a seslendi.

''VİCDANINIZLA YÖNETİN!''

MAÇ NE ZAMAN?

Beşiktaş ile Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 11. hafta maçında Tüpraş Stadyumu'nda karşı karşıya gelecek. Saat 20.00'de başlayacak müsabakayı Ali Yılmaz yönetecek.

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
