Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, David Jurasek ile Buluştu

Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, David Jurasek ile Buluştu
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Beşiktaş Kulübü Başkanı Serdal Adalı, yeni transfer David Jurasek ile bir araya gelerek, kulübe önemli katkılarda bulunacağına inandığını ifade etti ve başarılar diledi.

Beşiktaş Kulübü Başkanı Serdal Adalı, futbol A takımının yeni transferi David Jurasek'le bir araya geldi.

Beşiktaş'ta Başka Serdal Adalı, yeni transfer David Jurasek'le buluştu. BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde gerçekleşe buluşmada Başkan Adalı, kulübe önemli hizmetlerde bulunacağına inandığı Jurasek'e, "Beşiktaş ailesine hoş geldin" diyerek başarılar diledi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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