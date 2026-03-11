Serdal Adalı: 'Beşiktaş'ın hakkının yenilmemesi için mücadelemize devam edeceğiz'

Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, Galatasaray derbisinin ardından Türkiye Futbol Federasyonu'na (TFF) yaptıkları başvuruyla ilgili henüz dönüş alamadıklarını belirterek, "Bundan sonraki maçlarda Beşiktaş'ın hakkının yenilmemesi için sonuna kadar bu mücadeleye devam edeceğiz. Kimseye de yedirmeyeceğiz" dedi.

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final kura çekimleri gerçekleştirildi. Kura çekimine katılan Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Süper Lig'de oynanan Galatasaray derbisi sonrasında TFF'ye yaptıkları başvuruyla ilgili süreci anlatan Adalı, "Şu an itibariyle bize geri dönüş olmadı. İlk defa olan bir şey değil. Bundan önce de TFF'ye bu tip müracaatlarımız oldu. Onlarda da bir geri dönüş olmadı. Tabiri caizse biraz ölü taklidi yapıyorlar denir ya. İki tane Portekizli VAR'daki arkadaşlar herhalde bugün TRT'de bir programa çıkacaklarmış. Birazcık bana bu işler komik geliyor. MHK Başkanı çıkıp izah etsin. Zor bir şey istemedik ki; biz sadece koridordaki kameraların kayıtlarını istedik. Bu kadar. Bu çok zor işlere de gerek yok. Yani istediğimiz; bir video bir kamera görüntüsü. Yani bana göre bu bir suçluluk psikolojisi. Çıksınlar bakalım, ne söyleyecekler? Maç kazanılır, kaybedilir. Ama bundan sonraki maçlarda Beşiktaş'ın hakkının yenilmemesi için de sonuna kadar biz bu mücadeleye devam edeceğiz. Kimseye de yedirmeyeceğiz. Bunu herkes bilsin. Bugüne kadar efendiliğimizi bozmadık. Aman futbolun marka değerine bir zarar vermeyelim dedik. Bugüne kadar da TFF'ye herhalde benim ve benim yönetim kurulum kadar yardımcı olan başka hiçbir yönetim kurulu da, camia da yoktur" şeklinde konuştu.

"80 milyonluk Türkiye'de 30 tane hakem bulamıyorsak yazıklar olsun bize"

Yaptıkları başvuruya henüz yanıt alamamalarının nedenine ilişkin soruyu yanıtlayan Adalı, "Yani bunu federasyondaki arkadaşlara sormanız lazım. Yani bu MHK'nin bu mevcut yapıyla mevcut başkanla başarılı olma ihtimali yok. Çok iyi bir insan olabilir. Çok iyi bir eğitimci olabilir. Çok iyi bir asker olabilir. Ama bu işi yapamıyor. Yani bunda İbrahim başkanın da ısrar etmesini hem anlıyorum hem de birazcık fazla gereksiz buluyorum yani. Tamam, her başkan ekibindeki yöneticisine sahip çıkar. Arkasında durmak ister. Ama bu öyle bir şey değil. Bu, federasyona da zarar veriyor. Türk futboluna da zarar veriyor. 80 milyonluk Türkiye'de 30 tane hakem bulamıyorsak yazıklar olsun bize. Yani bir buçuk sene o genç arkadaşları eğitemedilerse, kusura bakmasınlar çıkıp da elin Portekizlilerine böyle savunma yapmalarına hiç de gerek yok" ifadelerini kullandı.

"Federasyon başkanımız kulüplere gizli oylama yaptırsın"

Yabancı VAR ile ilgili taleplerinin devam ettiğini de belirten Serdal Adalı, "Şimdi duyuyorum Galatasaray'ın da böyle bir talebi varmış. Keşke Galatasaray 2 ay önce biz bunu gündeme getirdiğimizde, onlar da destek verip bugün şu konuşmaları yapmamıza fırsat vermeselerdi. Sadece MHK'den biz de şikayetçi değiliz. Ben buradan sayın federasyon başkanımıza çağrı yapıyorum. 18 tane kulübün başkanını çağırsın. Herkesin de eline birer tane zarf versin. Gizli bir oylama yaptırsın. Ne demek istediğimi çok iyi anlayacak. Kulüp konuşamıyor. Kulüplerin kendileriyle ilgili sıkıntıları, problemleri var. Küme düşmeye oynayanlar, acaba konuşursak daha mı kötü kötüye gideriz diyen var. Sayın federasyon başkanımız gizli oylama yaptırsın, çıkacak sonucu hep beraber görelim" diyerek sözlerini tamamladı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı