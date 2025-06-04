Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı'dan Cristiano Ronaldo sorusuna olay cevap

Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı'dan Cristiano Ronaldo sorusuna olay cevap
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Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, basın toplantısında Cristiano Ronaldo ile ilgili gelen soruya cevap verdi. Adalı gülerek verdiği cevapta, Ronaldo'nun yanında Messi'yi de alacağını belirterek "Messi'yi de alacağım, şurada soldaki kalenin altında petrol buldum." ifadelerini kullandı.

Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, basın mensuplarının sorularını yanıtlayarak gündeme dair açıklamalarda bulundu.

"YANINDA MESSI'Yİ DE ALACAĞIM"

Serdal Adalı, Cristiano Ronaldo'nun Beşiktaş'a transferi ile ilgili gelen soruya gülerek yanıt verdi ve "Messi'yi de alacağım, şurada soldaki kalenin altında petrol buldum." ifadelerini kullandı.

ELAN RICARDO - KENY ARROYO TRANSFERLERİ

Öte yandan takıma devre arasında katılan genç futbolcular Elan Ricardo ve Keny Arroyo için yapılan transferlerin detaylarını da paylaşan Adalı, "Diğer iki genç çocuğu kiralık ve satın alma opsiyonlu aldık. Bir tanesi satın alma mecburiyetliydi ama hoca uygun görmedi, benim de içimden gelmedi. Yarım devrede alıp 3 sene yollamak için uğraşacağımız futbolcuyu almak istemedim.'' dedi.

"ÇOCUKLARIN MAAŞLARI TAKIMIN 4'TE 1'İ SEVİYESİNDE"

Adalı, yapılan transferlerde toplam bonservis maliyetlerinin şişirildiğine dikkat çekerek, "İki genç oyuncunun bonservisi toplamda 7 milyon Euro. Bu da senelere yayılmış bir ödeme. Çocukların maaşları ise takımın 4'te 1'i seviyesinde.'' sözlerini sarf etti.

Haberler.com / Cemre Yıldız - Spor
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