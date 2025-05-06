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Beşiktaş Başkan Adayı Serdal Adalı'nın Yönetim Kurulu Listesi Açıklandı

Beşiktaş Başkan Adayı Serdal Adalı'nın Yönetim Kurulu Listesi Açıklandı
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Beşiktaş Kulübü Başkanı ve başkan adayı Serdal Adalı, 11 Mayıs'ta yapılacak Olağan Seçimli Genel Kurul öncesinde yönetim kurulu listesini Beşiktaş Divan Kurulu'na teslim etti. Listeye Hakan Daltaban, Murat Kılıç, Kaan Kasacı gibi isimler yer aldı.

Beşiktaş Kulübü Başkanı ve Başkan Adayı Serdal Adalı'nın yönetim kurulu listesi belli oldu.

Beşiktaş'ta, 11 Mayıs Pazar günü yapılacak Olağan Seçimli Genel Kurul öncesi mevcut başkan ve başkan adayı Serdal Adalı, yönetim kurulu listesini Beşiktaş Divan Kurulu Başkanlığı'na teslim etti.

Serdal Adalı'nın yönetim kurulu listesi şu şekilde:

Hakan Daltaban

Murat Kılıç

Kaan Kasacı

Uğur Fora

Orhan Özalp

Toygun Batallı

Çağatay Abraş

Özkan Arseven

Merve Öztopaloğlu

Mehmet Sarımermer - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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