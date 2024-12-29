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Beşiktaş Başkan Adayı Hüseyin Yücel Oyunu Kullandı

Beşiktaş Başkan Adayı Hüseyin Yücel Oyunu Kullandı
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Beşiktaş'ta olağanüstü seçimli genel kurulda başkan adayı Hüseyin Yücel oyunu kullandı. Yücel, genel kurul üyelerine katılım çağrısında bulundu ve seçim sonuçlarının Beşiktaş için hayırlı olmasını diledi.

Beşiktaş Başkan Adayı Hüseyin Yücel, olağanüstü seçimli genel kurulda oyunu kullandı.

Beşiktaş'ta olağanüstü seçimli genel kurul, Sinan Erdem Spor Salonu'nda düzenleniyor. Başkan adaylarından Hüseyin Yücel de oyunu kullandı. 7 numaralı sandıkta oy veren Yücel, sandık başında basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Başkan Adayı Yücel, "Hayırlı uğurlu olmasını temenni ediyorum. Genel kurul üyelerimizin çok büyük bir teveccühü var. Her ne kadar yılbaşı arifesinde olsa da katılımın az olacağı yönünde endişelerimiz vardı. Bugün görüyoruz ki belki de yeni bir rekora imza atacağız. Halihazırda evinde oturan, oyunu kullanmamış genel kurul üyelerimiz varsa, bir hastalıkları, manileri yoksa onları oy kullanmaya davet ediyoruz. Günün sonunda sandıklar açıldıktan sonra inşallah Beşiktaşımız için hayırlısı olur. İster ben seçileyim, ister Serdal Adalı seçilsin, kazananın Beşiktaş olacağı bir seçimdeyiz" ifadelerini kullandı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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