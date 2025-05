Beşiktaş Başkan Adayı Gürkan Aksoy, Planlarını Açıkladı

Beşiktaş Kulübü Başkan Adayı Gürkan Aksoy, yönetim kurulu listesini tanıttığı basın toplantısında plan ve projelerini anlattı.

Beşiktaş'ta 11 Mayıs Pazar günü gerçekleşecek olağan seçimli genel kurulda başkanlığa aday olan Gürkan Aksoy, düzenlediği basın toplantısıyla hem yönetim kurulunu tanıttı hem de plan ve projelerinden bahsetti.

Beşiktaş'ı her şeyin önünde tuttuklarını dile getirerek sözlerine başlayan Aksoy, "Biz her şeyden önce taraftarız, sadece Beşiktaşlıyız. Her maça boynunda atkıyla gidenleriz. Beşiktaş'ı amasız, fakatsız sevenleriz. Beşiktaş'ı sevilmek için değil zaten sevdiğimiz için armanın peşinde olanlarız. Tribünlerden gelen Beşiktaş'ı her şeyin önünde tutanlarız" ifadelerini kullandı.

"Armanın hakkını savunan bir yönetim anlayışıyla aday olduk"

Beşiktaş'ta uzun zamandır yıpranmış bir düzenin olduğundan söyleyen Başkan Adayı Aksoy, "Bu düzene isyan eden devrimcileriz. Bu sevdaya sahip çıkmak, kulübümüzü yeniden ait olduğu yere taşımak için iddialı şekilde geliyoruz. Beşiktaş'ın başkanı ve yöneticileri hiçbir yapının, şahsın adamı olmamalıdır. Bu inançla armanın hakkını savunan bir yönetim anlayışıyla aday olduk. Armanın olduğu her yerde taraftarın başını öne eğdirmemek için buradayız. Son zamanlarda hem sportif hem mali anlamda yokuş aşağı gitmekteyiz. Biz yokuş aşağı giden kamyonun el freni olmak için buradayız" şeklinde konuştu.

" Beşiktaş'ı öz kaynaklarıyla ayağa kaldıracağız"

Gürkan Aksoy, birlik ve beraberlik vurgusu da yaparak, " Beşiktaş'ın her kuruşu değerledir. Kulübümüzün varlıklarını kimsenin kişisel çıkarlarına kurban etmeyeceğiz. Beşiktaş'ı akılla, liyakatla ve gerçek Beşiktaşlılar ile yöneteceğiz, renklilerle değil. Beşiktaş bir kişiyle değil, güçlü ve şeffaf yönetim kuruluyla yönetilecek. Birlik ve beraberliği yeniden sağlayacak, tribünle yönetim arasındaki bağı kuvvetlendireceğiz. Beşiktaş'ı öz kaynaklarıyla ayağa kaldıracağız. Beşiktaş'ı birilerinin menfaati için değil, Beşiktaş için yöneteceğiz" değerlendirmesinde bulundu.

"Beşiktaş'ın mallarını satanların karşısında duvar olacağız"

"Beşiktaş'ın mallarını satanların karşısında duvar olacağız" diyen Başkan Adayı Aksoy, sözlerine şöyle devam etti:

"25 senedir hep vaatler ordusu içinde gidiyoruz. Biz gerçek, ayağı yere basan sağlam projelerle karşınızda olacağız. Olmayan arsalarla size inşaat projeleri sunmayacağız. Ne söz veriyorsak onu yapacağız. İyi niyetli başlayan ancak ilgisizlik, niyetsizlik sebebiyle yarım kalan projelere devam edeceğiz. Beşiktaş akademisi kuracağız. Milli emlak ile görüşmelerimiz devam ediyor. Stadyumda 365 gün yaşayan projelerimiz var. Atıl alanda bırakmayacağız. Dernekleri de projenin içine dahil edeceğiz."

"Amatör branşlarımızı yeniden ayağa kaldıracağız"

Gürkan Aksoy, amatör branşlarla ilgili projelerini de anlattı. Aksoy, "Amatör branşlarımızı yeniden ayağa kaldıracağız. Bu alanlar kulübümüzün geleceği olarak değerlendirilecek. Her branş liyakatli kadrolar tarafından yönetilecek. Doğru yönetildiğinde Beşiktaş için maddi kazanç sağlayan yapıya dönüşecek. Kulübümüzün kendi bütçesine yük bindirmeden sponsorlarla yürüyeceğiz. Beşiktaş kayak takımını aktif hale getireceğiz ve olimpiyatlara katılacağız" dedi.

"Beşiktaş Emlak Geliştirme Şubesi'ni kuracağız"

Beşiktaş Emlak Geliştirme Şubesi'ni kuracaklarını aktaran siyah-beyazlı kulübün başkan adayı, "Kiracılarımızla kazan kazan kapsamında adil anlaşmalar yapacağız. Gayrimenkulleri elden çıkarmak yerine yenilerini kazanmak için çalışacağız. Hangi kulübe ne tahsis edildiyse Beşiktaş'a da tahsis edilecek. Milli Emlak ile görüşmelerimiz devam ediyor. Çok ciddi bir sosyal tesis için yol alıyoruz. 18-25 yaş arası taraftarlarımıza da yüzde 40 indirimli vereceğiz" şeklinde konuştu.

Gürkan Aksoy, konuşmasının ardından yönetim kurulundan isimleri basın mensuplarına tanıttı.

Başkan Adayı Gürkan Aksoy'un yönetim kurulu şu şekilde:

Asil

Levent Önkol

Işık Dumrul

Tolga Bal

İsmail Tatlılık

Feridun Özgiden

Ali Kızıltaş

Cem Şendur

Safiye Taylan

Bülent Erunsal

Çetin Yıldırım

Yedek

Eralp Elmasdiken

Çağıl Geylan

Nihan Tüfekcioğlu

Nurettin Yılgın

Sururi Kerem Güzeldoğu - İSTANBUL