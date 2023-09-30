Beşiktaş Başantrenörü Oliver Roy Camino: Taraftarlarımızın mücadelemizi görecekler

Beşiktaş Başantrenörü Oliver Roy Camino, siyah-beyazlı taraftarların 60 dakikada kazanmak için tüm mücadelesini sahaya koyacak bir ekip göreceklerini söyledi. Hentbol Erkekler Süper Kupa maçında Beykoz Belediyespor'u mağlup ederek kupanın sahibi olan Beşiktaş'ta oyuncular ve teknik ekip, Süleyman Seba Spor Kompleksinde basın mensuplarının karşısına çıktı.

Beşiktaş Başantrenörü Oliver Roy Camino, siyah-beyazlı taraftarların 60 dakikada kazanmak için tüm mücadelesini sahaya koyacak bir ekip göreceklerini söyledi.

Hentbol Erkekler Süper Kupa maçında Beykoz Belediyespor'u mağlup ederek kupanın sahibi olan Beşiktaş'ta oyuncular ve teknik ekip, Süleyman Seba Spor Kompleksinde basın mensuplarının karşısına çıktı. Beşiktaş Başantrenörü Oliver Roy Camino ile takım kaptanı Ömer Ozan Arifoğlu burada İhlas Haber Ajansı (İHA) muhabirine açıklamalarda bulundu.

Oliver Roy Camino çok iyi bir hazırlık dönemi geçirdiklerini söyleyerek, "Bu hazırlığı sadece Süper Kupa'ya karşı yapmadık. Süper Kupa'da geçen senenin şampiyonu Beykoz'a karşı oynadık. Beykoz çok iyi oyuncuları, çok iyi antrenörü olan çok iyi bir takımdı. Ona karşı hazırlandık ama aynı zamanda bütün hazırlık sezonu ve eylül ayı bizim için zor geçti. Tüm hazırlıklarımız önümüzdeki süreçteki şampiyona içindi. Biz onlara sahadaki mücadelemizi, sistemimizi, oyunumuzu göstererek taraftarlarımızın salonu doldurmalarını sağlayacağız. Tabii ki bazı maçları kaybedebiliriz ama 60 dakika kazanmak için tüm mücadelesini ortaya koyan bir ekip görecekler. Buna emin olabilirler" diye konuştu.

Ömer Ozan Arifoğlu: "Türkiye'de bütün kupalara talibiz ve Avrupa kupasını istiyoruz"

Beşiktaş'ta 18. yılını geçirdiğini belirten Ömer Ozan Arifoğlu, "Bu sene ayrı bir heyecanla başladık. İlk defa kulüp bazında yabancı bir antrenörle çalışıyoruz. Farklı bir sistem var. İki sene önce de namağlup şampiyon olmuştuk. Takım çoğu değişti. Bu sene bir parola koyduk. Yatırım yapıldı. Türkiye'de Süper Kupa, Türkiye Kupası ve ligi istiyoruz. İlk defa böyle bir hedef koyuldu, Avrupa'da kupa istiyoruz. Hedeflerimizin birini gerçekleştirdik. 2 aydır beraberiz. Çok mutluyuz. Çünkü kupa ile başlamak bizim için bir motivasyon kaynağı. Her geçen gün daha iyi top oynuyoruz. Türkiye'de bütün kupalara talibiz ve Avrupa kupasını istiyoruz" şeklinde konuştu. - İSTANBUL