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Beşiktaş, Dusan Alimpijevic ile sözleşme uzattı

Beşiktaş, Dusan Alimpijevic ile sözleşme uzattı
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Beşiktaş Kulübü, 2023/24 sezonunda takıma katılan Başantrenör Dusan Alimpijevic ile 2027-2028 sezonu sonuna kadar sözleşme imzalandığını duyurdu.

Beşiktaş, Başantrenör Dusan Alimpijevic'in sözleşmesinin uzatıldığını açıkladı.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "2023/24 sezonunda takımımıza katıldığı günden bu yana camiamızın sevgisini kazanmış olan ve birlikte önemli başarılar kazanacağımıza inanmış olduğumuz Başantrenörümüz Dusan Alimpijevic ile 2027-2028 sezonu sonuna kadar sözleşme imzalanmıştır" denildi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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