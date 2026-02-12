Beşiktaş, RAMS Başakşehir maçının hazırlıklarına devam etti
Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında RAMS Başakşehir ile oynayacağı maç için hazırlıklarına devam ediyor. Antrenman, teknik direktör Sergen Yalçın yönetiminde gerçekleştirildi.
Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında 15 Şubat Pazar günü deplasmanda RAMS Başakşehir ile karşılaşacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.
Siyah-beyazlı kulübün açıklamasına göre BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde, teknik direktör Sergen Yalçın yönetimindeki idman, 1 saat 15 dakika sürdü.
Isınma koşularıyla başlayan antrenman, pas çalışmasının ardından taktiksel uygulamalarla sona erdi.
Kaynak: AA / Ceren Aydınonat - Spor