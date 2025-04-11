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Beşiktaş, Başakşehir Maçı Hazırlıklarını Tamamladı

Beşiktaş, Başakşehir Maçı Hazırlıklarını Tamamladı
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Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında Rams Başakşehir ile oynayacağı maçın hazırlıklarını BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla tamamladı. Antrenman, teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer yönetiminde gerçekleştirildi.

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında yarın sahasında Rams Başakşehir ile oynayacağı maçın hazırlıklarını, bugün yaptığı antrenmanla tamamladı.

BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde, Teknik Direktör Ole Gunnar Solskjaer yönetiminde yapılan antrenman, kondisyon ve taktik çalışmasıydı. 5'e 2 top kapma, pas çalışması ve ısınma koşularıyla başlayan idman, taktiksel çift kale maçla sona erdi. - İSTANBUL

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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