Beşiktaş, RAMS Başakşehir maçının hazırlıklarına başladı

Güncelleme:
Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında RAMS Başakşehir ile yapacağı maç için antrenmanlarına başladı. Teknik direktör Sergen Yalçın yönetimindeki idman, kondisyon ve taktik çalışmalara odaklandı. Futbolcuların yenilenme ve pas çalışmalarıyla antrenmanın devam ettiği bildirildi. Ayrıca, Wilfred Ndidi cenaze töreni için Nijerya’ya gidecek.

Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında 15 Şubat Pazar günü RAMS Başakşehir ile deplasmanda karşılaşacak Beşiktaş, bu maçın hazırlıklarına ara vermeden başladı.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde basına kapalı yapılan idman, yaklaşık 1 saat 20 dakika sürdü. Teknik direktör Sergen Yalçın yönetimindeki antrenmanda oyuncular, kondisyon ve taktik çalıştı. Ligde dün oynanan Corendon Alanyaspor karşılaşmasında forma giyen futbolcular, salonda yenilenme çalışması yaptı.

Diğer futbolcular ise ısınma ve pas çalışmasıyla başladıkları idmanı, dar alanda oynanan çift kale maçlarla sonlandırdı.

Öte yandan orta saha oyuncusu Wilfred Ndidi, 27 Ocak'ta meydana gelen trafik kazasında vefat eden babasının cenaze törenine katılmak üzere teknik heyetin bilgisi ve izni dahilinde yarın ülkesi Nijerya'ya gidecek.

