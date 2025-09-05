Haberler

Beşiktaş, Başakşehir Maçı Hazırlıklarına Devam Ediyor

Beşiktaş, Başakşehir Maçı Hazırlıklarına Devam Ediyor
Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında oynayacağı Rams Başakşehir maçı öncesi antrenman yaparak hazırlıklarına hız verdi. Antrenman, Teknik Direktör Sergen Yalçın yönetiminde gerçekleştirildi.

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında Rams Başakşehir ile oynayacağı maçın hazırlıklarına, bu akşam yaptığı antrenmanla devam etti.

BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde Teknik Direktör Sergen Yalçın yönetimindeki antrenman kondisyon ve taktik çalışmasıydı. Isınma koşuları ve pas çalışmasıyla başlayan idman, dar alanda oynanan çift kale maç ve yan top çalışmasıyla sona erdi. - İSTANBUL

