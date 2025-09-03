Beşiktaş, Başakşehir Maçı Hazırlıklarına Başladı

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında Başakşehir ile evinde oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Siyah-beyazlılar, iki günlük iznin ardından Başakşehir karşılaşmasının hazırlıklarına BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla başladı. Teknik Direktör Sergen Yalçın yönetimindeki antrenman kondisyon ve taktik çalışmasıydı. Isınma koşuları ve pas çalışmasıyla başlayan idman, dar alanda oynanan taktiksel çift kale maçlarla tamamlandı. - İSTANBUL