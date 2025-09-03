Haberler

Beşiktaş, Başakşehir Maçı Hazırlıklarına Başladı

Beşiktaş, Başakşehir Maçı Hazırlıklarına Başladı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında karşılaşacağı Başakşehir için antrenmanlara başladı. Teknik Direktör Sergen Yalçın yönetimindeki idmanda kondisyon ve taktik çalışmaları yapıldı.

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında Başakşehir ile evinde oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Siyah-beyazlılar, iki günlük iznin ardından Başakşehir karşılaşmasının hazırlıklarına BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla başladı. Teknik Direktör Sergen Yalçın yönetimindeki antrenman kondisyon ve taktik çalışmasıydı. Isınma koşuları ve pas çalışmasıyla başlayan idman, dar alanda oynanan taktiksel çift kale maçlarla tamamlandı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
Oğlu işteyken torununu darbeden babaanne gözaltına alındı

Oğlu işteyken torununa yaptıkları kan dondurdu! Şimdi hesap vakti
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Bomba iddia: Kılıçdaroğlu CHP'den ihraç edilecek

Kılıçdaroğlu'nu bitirme planı hazır
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.