Futbol: Trendyol Süper Lig

Stat: Başakşehir Fatih Terim

Hakemler: Mehmet Türkmen, Esat Sancaktar, Mustafa Savranlar

RAMS Başakşehir: Muhammed Şengezer, Ömer Ali Şahiner, Duarte, Opoku (Dk. 85 Kazımcan Karataş), Operi, Kemen, Umut Güneş (Dk. 74 Berat Özdemir), Fayzullayev (Dk. 66 Yusuf Sarı), Shomurodov, Harit (Dk. 74 Brnic), Selke (Dk. 66 Bertuğ Yıldırım (Dk. 90 da Costa))

Beşiktaş : Ersin Destanoğlu, Murillo, Agbadou, Djalo, Rıdvan Yılmaz, Asllani (Dk. 74 Salih Uçan), Orkun Kökçü (Dk. 90+9 Uduokhai), Olaitan, Cerny (Dk. 85 Cengiz Ünder), Toure (Dk. 34 Rashica), Oh (Dk. 86 Mustafa Erhan Hekimoğlu )

Goller: Dk. 36 Selke, Dk. 88 Bertuğ Yıldırım (RAMS Başakşehir), Dk. 43 Oh, Dk. 58 Orkun Kökçü, Dk. 90+7 Mustafa Erhan Hekimoğlu ( Beşiktaş )

Sarı kartlar: Dk. 64 Agbadou, Dk. 73 Murillo ( Beşiktaş ), Dk. 82 Bertuğ Yıldırım, Dk. 85 Duarte (RAMS Başakşehir)

Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında Beşiktaş, deplasmanda RAMS Başakşehir'i 3-2 yendi.

48. dakikada Fayzullayev'in sağ kanattan ceza sahasına çevirdiği pasta Shomurodov'un gelişine sert vuruşunda, meşin yuvarlak az farkla yandan auta gitti.

51. dakikada Operi'nin sol kanattan ceza sahasına yaptığı ortada Fayzullayev'in arka direkte indirdiği topu altıpasın gerisinden Shomurodov tamamlamak istedi. Shomurodov'un sert şutunda, savunmada Djalo'ya çarpan meşin yuvarlak yan direkten oyun alanına döndü.

55. dakikada Fayzullayev'in soldan kullandığı kornerde altıpas çizgisi üzerinde iyi yükselen Selke'nin kafa vuruşunda, kaleci Ersin Destanoğlu meşin yuvarlağı çizgi üzerinde ayaklarıyla çıkardı.

Beşiktaş, 58. dakikada öne geçti. Oh'un topuk pasıyla savunma arkasına sarkan Orkun Kökçü, sol çaprazdan ceza sahasına girdikten sonra penaltı noktası hizasından yaptığı sert vuruşla meşin yuvarlağı kalecinin sağından filelere gönderdi: 1-2

67. dakikada Yusuf Sarı'nın sağ kanattan kale önüne gönderdiği ortaya iyi yükselen Shomurodov'un kafa vuruşunda, kaleci Ersin Destanoğlu meşin yuvarlağı köşeden kornere çeldi.

88. dakikada Başakşehir beraberliği buldu. Ceza sahası sol çaprazında Brnic'in kale önüne yaptığı ortaya savunmaya rağmen kafa vuruşunu yapan Bertuğ Yıldırım, topu kaleci Ersin Destanoğlu'nun sağından filelerle buluşturdu: 2-2

90+7. dakikada Beşiktaş bir kez daha öne geçti. Ceza sahası sağ çaprazından Rashica'nın kale önüne yaptığı ortaya altıpas içinde sol ayak içiyle dokunan Mustafa Erhan Hekimoğlu, meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 2-3

Beşiktaş, maçı 3-2 kazandı.