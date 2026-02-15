Haberler

Futbol: Trendyol Süper Lig

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında Beşiktaş, deplasmanda RAMS Başakşehir'i 3-2'lik skorla mağlup etti. Maçta goller, Selke, Orkun Kökçü ve Mustafa Erhan Hekimoğlu'ndan geldi.

Stat: Başakşehir Fatih Terim

Hakemler: Mehmet Türkmen, Esat Sancaktar, Mustafa Savranlar

RAMS Başakşehir: Muhammed Şengezer, Ömer Ali Şahiner, Duarte, Opoku (Dk. 85 Kazımcan Karataş), Operi, Kemen, Umut Güneş (Dk. 74 Berat Özdemir), Fayzullayev (Dk. 66 Yusuf Sarı), Shomurodov, Harit (Dk. 74 Brnic), Selke (Dk. 66 Bertuğ Yıldırım (Dk. 90 da Costa))

Beşiktaş : Ersin Destanoğlu, Murillo, Agbadou, Djalo, Rıdvan Yılmaz, Asllani (Dk. 74 Salih Uçan), Orkun Kökçü (Dk. 90+9 Uduokhai), Olaitan, Cerny (Dk. 85 Cengiz Ünder), Toure (Dk. 34 Rashica), Oh (Dk. 86 Mustafa Erhan Hekimoğlu )

Goller: Dk. 36 Selke, Dk. 88 Bertuğ Yıldırım (RAMS Başakşehir), Dk. 43 Oh, Dk. 58 Orkun Kökçü, Dk. 90+7 Mustafa Erhan Hekimoğlu ( Beşiktaş )

Sarı kartlar: Dk. 64 Agbadou, Dk. 73 Murillo ( Beşiktaş ), Dk. 82 Bertuğ Yıldırım, Dk. 85 Duarte (RAMS Başakşehir)

Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında Beşiktaş, deplasmanda RAMS Başakşehir'i 3-2 yendi.

48. dakikada Fayzullayev'in sağ kanattan ceza sahasına çevirdiği pasta Shomurodov'un gelişine sert vuruşunda, meşin yuvarlak az farkla yandan auta gitti.

51. dakikada Operi'nin sol kanattan ceza sahasına yaptığı ortada Fayzullayev'in arka direkte indirdiği topu altıpasın gerisinden Shomurodov tamamlamak istedi. Shomurodov'un sert şutunda, savunmada Djalo'ya çarpan meşin yuvarlak yan direkten oyun alanına döndü.

55. dakikada Fayzullayev'in soldan kullandığı kornerde altıpas çizgisi üzerinde iyi yükselen Selke'nin kafa vuruşunda, kaleci Ersin Destanoğlu meşin yuvarlağı çizgi üzerinde ayaklarıyla çıkardı.

Beşiktaş, 58. dakikada öne geçti. Oh'un topuk pasıyla savunma arkasına sarkan Orkun Kökçü, sol çaprazdan ceza sahasına girdikten sonra penaltı noktası hizasından yaptığı sert vuruşla meşin yuvarlağı kalecinin sağından filelere gönderdi: 1-2

67. dakikada Yusuf Sarı'nın sağ kanattan kale önüne gönderdiği ortaya iyi yükselen Shomurodov'un kafa vuruşunda, kaleci Ersin Destanoğlu meşin yuvarlağı köşeden kornere çeldi.

88. dakikada Başakşehir beraberliği buldu. Ceza sahası sol çaprazında Brnic'in kale önüne yaptığı ortaya savunmaya rağmen kafa vuruşunu yapan Bertuğ Yıldırım, topu kaleci Ersin Destanoğlu'nun sağından filelerle buluşturdu: 2-2

90+7. dakikada Beşiktaş bir kez daha öne geçti. Ceza sahası sağ çaprazından Rashica'nın kale önüne yaptığı ortaya altıpas içinde sol ayak içiyle dokunan Mustafa Erhan Hekimoğlu, meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 2-3

Beşiktaş, maçı 3-2 kazandı.

Kaynak: AA " / " + Metin Arslancan -
İtalya'ya çok avantajlı gidiyoruz! Galatasaray, Juventus'u Ali Sami Yen cehenneminden çıkarmadı

Galatasaray, Juventus'u cehennemden çıkarmadı
Müzakereler bitti, açıklamalar da tehditler de peş peşe geldi

Müzakereler bitti, yine savaşın eşiğine geldiler
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Kayseri'de büyü yaptığı iddia edilen 2 çocuk yakalandı

Ne hırsızlık ne de yangın! Çocukların amaçları tüyler ürpertti
Arkadaşının ısrarıyla açtığı banka hesabı başına bela oldu

Arkadaşının ısrarını kıramadı, mahkeme "hapis" dedi
Erzurum'da mezarlıkta poşete sarılı cenin bulundu

Mezarlıkta dehşete düşüren manzara
Osimhen ve Lemina'dan Gabriel Sara'ya maç sonu sürpriz baskın

Tarihi zaferi anlatan Sara'ya sürpriz baskın
Kayseri'de büyü yaptığı iddia edilen 2 çocuk yakalandı

Ne hırsızlık ne de yangın! Çocukların amaçları tüyler ürpertti
Barış Alper Yılmaz, Juventus'un iki sol bekini de tek başına cezalı duruma düşürdü

Yok artık Barış Alper
Trump'tan İran'a açık tehdit: Yok olurlar

Trump'tan açık tehdit: İran bunu yaparsa haritadan silinir