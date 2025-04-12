Beşiktaş, Başakşehir'e 2-0 Mağlup Olup Galibiyet Hasretini 3 Maça Çıkardı

Beşiktaş, Tüpraş Stadyumu'nda karşılaştığı Başakşehir'e 2-0 mağlup olarak rakibine karşı galibiyet hasretini 3 maça çıkardı.

Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında Beşiktaş, sahasında karşılaştığı Başakşehir'e 2-0 mağlup oldu. Siyah-beyazlılar bu sonuçla rakibine karşı galibiyet hasretini 3 maça çıkarmış oldu.

Bu sezonun ilk yarısında deplasmanda rakibiyle golsüz berabere kalan siyah-beyazlılar, evinde ise turuncu-lacivertlilere 2-0 kaybetti.

Geçtiğimiz sezonun ikinci yarısında oynanan mücadele ise 1-1'lik eşitlikle sonuçlanmıştı. - İSTANBUL