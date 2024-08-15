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Beşiktaş transferde büyük oynuyor! Barcelona'nın yıldızı bonservisiyle geliyor

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Gabriel Paulista ve Emirhan Topçu'nun ardından stopere bir takviye daha yapmak isteyen Beşiktaş, aradığı ismi Barcelona'da buldu. Siyah-beyazlılar, Katalan ekibinin 20 yaşındaki genç yıldızı Mikayil Faye için İspanyol devine 10 milyon euroluk bir teklif yaptı. Beklentisi 15 milyon euro olan Barcelona ise oyuncuyu geri satın alma maddesi içeren bir anlaşmayla bonservisiyle birlikte göndermek istiyor.

Rafa Silva ve Ciro Immobile gibi yıldız isimleri kadrosuna katan Beşiktaş, Gabriel Paulista ve Emirhan Topçu'nun ardından savunmasına bir transfer daha yapmayı planlıyor. Siyah-beyazlılar, Barcelona'nın genç yıldızı Mikayil Faye'yi gözüne kestirdi.

BONSERVİSİ İÇİN 10 MİLYON EUROLUK TEKLİF

Beşiktaş için Mikayil Faye iddiası gündeme geldi. İspanya'dan Sport'ta yer alan habere göre; siyah-beyazlılar, Faye için Barcelona'ya 10 milyon euroluk teklifte bulundu. Genç stoper için çok sayıda kiralama teklifi alan Barcelona'nın 20 yaşındaki futbolcuyu bonservisiyle satmak ve sözleşmeye geri satın alma maddesi koymak istediği öne sürüldü.

Beşiktaş, Barcelona'dan genç yıldızına 10 milyon euro teklif etti

PEŞİNDEKİ DİĞER TAKIMLAR

Faye'yi takip eden takımlar arasında Rennes, Inter ve Porto bulunuyor. Bu takımlar arasından Inter'in daha az maliyetli olduğu için Arjantinli Tomas Palacios'a yöneldiği, Porto'nun iseteklifinin 6 milyon euro olduğu belirtildi. İki takım arasındaki temaslar devam etmesine rağmen görüşmelerden sonuç çıkmadığı kaydedildi.

Beşiktaş, Barcelona'dan genç yıldızına 10 milyon euro teklif etti

BARCELONA'NIN BEKLENTİSİ

Barcelona'nın Faye için bonservis beklentisi 15 milyon euro oldu. Senegalli genç yıldızı 2 milyon euro'ya kadrosuna katan Katalan ekibinin oyuncuyu istediği rakama satması durumunda maaş bütçesi adına önemli bir kaynak yaratacağı kaydedildi. Güncel piyasa değeri 10 milyon euro olarak gösterilen Mikayil Faye'nin Barcelona ile olan sözleşmesi 2027 yılına kadar devam ediyor. Sol ayaklı savunmacı, stoperin yanı sıra sol bekte de forma giyebiliyor.

Kaynak: Haberler.com / Spor

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