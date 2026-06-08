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Beşiktaş, seriyi son maça taşıdı

Beşiktaş, seriyi son maça taşıdı
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Basketbol Erkekler Süper Ligi yarı final 4. maçında Beşiktaş, deplasmanda Bahçeşehir Koleji'ni 73-71 mağlup ederek seride durumu 2-2'ye eşitledi. 10 Haziran'daki maçı kazanan finale yükselecek.

Basketbol Erkekler Süper Ligi yarı final 4. maçında Beşiktaş, deplasmanda karşılaştığı Bahçeşehir Koleji'ni 73-71 mağlup ederek seride durumu 2-2'ye getirdi. 10 Haziran'da oynanacak maçı kazanan takım finale yükselecek.

Salon: Sinan Erdem

Hakemler: Emin Moğulkoç, Seher Ayşe Nur Yazıcıoğlu, Uğur Akyıldız

Bahçeşehir Koleji: Malachi Flynn 13, Tyler Cavanaugh 14, Hunter Hale 11, İsmet Akpınar 3, Trevion Williams 6, Mateusz Ponitka 5, Furkan Haltalı 13, Matt Mitchell 6

Başantrenör: Marko Barac

Beşiktaş: Conor Morgan 10, Jonah Mathews 13, Anthony Brown 16, Brynton Lemar 14, Berk Uğurlu, Matt Thomas 8, Devon Dotson 4, Vitto Brown 4, Sertaç Şanlı 2, Yiğit Arslan 2

Başantrenör: Dusan Alimpijevic

1. Periyot: 20-16 (Beşiktaş lehine)

Devre: 42-31 (Beşiktaş lehine)

3. Periyot: 59-51 (Beşiktaş lehine) - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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