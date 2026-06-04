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Bahçeşehir Koleji seriyi eşitledi

Bahçeşehir Koleji seriyi eşitledi
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Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi play-off yarı final serisi ikinci maçında Beşiktaş, sahasında Bahçeşehir Koleji'ne 101-79 yenildi ve seride durum 1-1'e geldi. Üçüncü maç 6 Haziran'da Bahçeşehir Koleji ev sahipliğinde oynanacak.

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi play-off yarı final serisi ikinci maçında Beşiktaş, sahasında Bahçeşehir Koleji'ne 101-79 mağlup oldu. Bu sonuçla seride durum 1-1'e geldi.

Serinin 3. maçı, 6 Haziran'da Bahçeşehir Koleji'nin ev sahipliğinde oynanacak.

Salon: Beşiktaş Gain

Hakemler: Mehmet Şahin, Mehmet Serdar Ünal, Nazlı Çişil Güngör

Beşiktaş: Ante Zizic 6, Yiğit Arslan 8, Conor Morgan 4, Devon Dotson 8, Brynton Lemar 14, Berk Uğurlu 6, Anthony Brown 10, Sertaç Şanlı 4, Matt Thomas 11, Jonah Mathews 8

Başantrenör: Dusan Alimpijevic

Bahçeşehir Koleji: Malachi Flynn 20, Hunter Hale 15, Tyler Cavanaugh 13, Trevion Williams 6, İsmet Akpınar 17, Mateusz Ponitka 13, Matt Mitchell 2, Furkan Haltalı 4, Göktüğ Baş 6, Jordan Matthew Ford 3, Can Maxim Mutaf 2

Başantrenör: Marko Barac

1. Periyot: 20-22

Devre: 48-43

3. Periyot: 64-74 - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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