Beşiktaş, Djedje Agbadou transferini KAP'a bildirdi

Beşiktaş, profesyonel futbolcu Badobre Emmanuel Elysee Djedje Agbadou'nun transferi için Wolverhampton ile 18 milyon Avro karşılığında anlaşmaya vardı. Oyuncu ile 2029-2030 sezonu sonuna kadar 4,5 yıllık sözleşme imzalandı.

BEŞİKTAŞ, profesyonel futbolcu Badobre Emmanuel Elysee Djedje Agbadou'nun transferi hususunda anlaşmaya varıldığını KAP'a bildirdi.

Beşiktaş Futbol Yatırımları Sanayi ve Ticaret A.Ş.'den Kamuyu Aydınlatma Platformu'na gönderilen açıklama şöyle:

"Profesyonel futbolcu Badobre Emmanuel Elysee Djedje Agbadou'nun transferi konusunda kulübü ve kendisi ile anlaşmaya varılmıştır. Wolverhampton Wanderers Football Club (1986) Limited kulübüne toplam transfer bedeli olarak 18.000.000 Avro ödenecektir. Oyuncu ile 2029-2030 sezonu sonuna kadar 4,5 sezon için anlaşmaya varılmıştır."



