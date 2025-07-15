Beşiktaş Avusturya Kampında Yeni Sezon Hazırlıklarına Devam Ediyor

Beşiktaş Avusturya Kampında Yeni Sezon Hazırlıklarına Devam Ediyor
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Beşiktaş, Avusturya kampındaki yeni sezon hazırlıklarına sabah ve akşam yapılan antrenmanlarla devam etti. Teknik Direktör Ole Gunnar Solskjaer yönetiminde, kondisyon ve taktik çalışmaları gerçekleştirildi. Yeni transfer Orkun Kökçü de takımla birlikte antrenmana katıldı.

Beşiktaş, Avusturya kampındaki yeni sezon hazırlıklarına sabah sahada, akşam ise salonda yaptığı antrenmanlarla devam etti.

Teknik Direktör Ole Gunnar Solskjaer'in yönetiminde yapılan sabah antrenmanı, kondisyon ve taktik çalışmasıydı. Isınma koşuları ve 5'e 2 top kapma çalışmasıyla başlayan idman, dar alanda oynanan çift kale maçlarla tamamlandı.

Başkan Serdal Adalı ile Yönetim Kurulu Üyesi Aykut Torunoğulları'nın da izlediği ilk 25 dakikası basına açık yapılan Günün ilk idmanı, yaklaşık 1.5 saat sürdü.

Yeni transfer Orkun Kökçü, takımla birlikte ilk antrenmanına çıktı.

Akşam yapılan günün ikinci antrenmanı ise, stretching çalışmasıyla başladı. İdman, iki grup halinde yapılan esneme çalışmasıyla tamamlandı. Basına kapalı yapılan idman, yaklaşık 30 dakika sürdü.

Siyah-beyazlılar, Avusturya kamp çalışmalarına yarın TSİ 11.30'de yapacağı antrenmanın ardından TSİ 19.30'da Alpenstadion Kapfenberg'de üçüncü hazırlık maçında Wolfsberger AC ile karşılaşacak. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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