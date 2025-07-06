Beşiktaş, Avusturya Kampında Yeni Sezon Hazırlıklarına Devam Ediyor

Beşiktaş, Avusturya Kampında Yeni Sezon Hazırlıklarına Devam Ediyor
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Beşiktaş, Avusturya'daki kampında sabah ve akşam antrenmanlarıyla yeni sezon hazırlıklarını sürdürüyor. Teknik Direktör Ole Gunnar Solskjaer yönetiminde yapılan antrenmanlar kondisyon, taktik ve kuvvet çalışmaları içeriyor.

Beşiktaş, Avusturya kampındaki yeni sezon hazırlıklarına, sabah ve akşam yaptığı antrenmanlarla devam etti.

Teknik Direktör Ole Gunnar Solskjaer'in yönetiminde yapılan sabah antrenmanı kondisyon ve taktik çalışmasıydı. Isınma koşuları ve 5'e 2 top kapma çalışmasıyla başlayan idman, dar alanda ve tam sahada oynanan çift kale maçlarla sona erdi. Akşam salonda yapılan antrenmanda ise üç grup halinde kuvvet ve koordinasyon çalışması gerçekleşti.

Beşiktaş, Avusturya kamp çalışmalarına yarın TSİ 11.30'da salonda basına kapalı yapacağı antrenmanla devam edecek. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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