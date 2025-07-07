Beşiktaş, Avusturya Kampında Antrenmanlarına Devam Ediyor

Beşiktaş, Avusturya Kampında Antrenmanlarına Devam Ediyor
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Beşiktaş, yeni sezon hazırlıkları kapsamında Avusturya'daki kampında salonda ve havuzda antrenman yaptı. Teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer yönetimindeki idman yaklaşık 1,5 saat sürdü.

BEŞİKTAŞ, Avusturya kampındaki yeni sezon hazırlıklarına bugün salonda ve havuzda yaptığı antrenmanla devam etti.

Basına kapalı yapılan idman, yaklaşık 1,5 saat sürdü.

Teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer'in yönetiminde yapılan antrenman, salonda rejenerasyon çalışması olarak başladı. İdman, esneme hareketlerinin ardından havuzda yapılan çalışmalarla tamamlandı.

Siyah-beyazlılar, Avusturya kamp çalışmalarına yarın TSİ 11.00 ve 18.00'de yapacağı antrenmanlarla devam edecek.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
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