Beşiktaş Avusturya Kampında Antrenmanlara Devam Ediyor

Beşiktaş Avusturya Kampında Antrenmanlara Devam Ediyor
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Beşiktaş, Avusturya kampındaki yeni sezon hazırlıklarına antrenmanla devam etti. Teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer'in yönetimindeki idman, kondisyon ve taktik çalışmalarını içeriyordu.

BEŞİKTAŞ, Avusturya kampındaki yeni sezon hazırlıklarına bu akşam yaptığı antrenmanla devam etti.

Teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer'in yönetiminde yapılan antrenman, kondisyon ve taktik çalışmasıydı. Isınma koşuları ve 5'e 2 top kapma çalışmasıyla başlayan idman, yarı sahada oynanan çift kale maçlarla tamamlandı.

Siyah-beyazlılar, Avusturya kamp çalışmalarına yarın TSİ 11.00'de ilk 25 dakikası basına açık ve 16.00'da salonda yapacağı antrenmanlarla devam edecek.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
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