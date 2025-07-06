Beşiktaş, Avusturya'da Sezon Hazırlıklarına Devam Ediyor
Beşiktaş, Avusturya'da sezon öncesi antrenmanlarına başladı. Teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer yönetiminde kondisyon ve taktik çalışmaları yapılıyor. Ernest Muçi ise takımdan ayrı çalışıyor.
SEZON öncesi hazırlıklarını Avusturya'da sürdüren Beşiktaş, günün ilk idmanıyla çalışmalarına devam etti.
SV Bad Erlach Kulübü tesislerinde, teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer yönetiminde kondisyon çalışmasıyla antrenmana başlayan futbolcular, pas çalışmasının ardından taktik çalışma gerçekleştirdi.
Ernest Muçi, takımdan ayrı koşularla çalışırken, siyah-beyazlı takım saat 16.00'da gerçekleştireceği günün ikinci antrenmanı ile çalışmalarını sürdürecek.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor