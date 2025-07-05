Beşiktaş Avusturya'da İkinci Antrenmanını Gerçekleştirdi

Ali DANAŞ/AVUSTURYA, -YENİ sezon hazırlıkları için Avusturya'da olan Beşiktaş kampın ikinci antrenmanını bu sabah gerçekleştirdi.

Teknik direktör Ole Gunnar Solkjaer yönetiminde yapılan idman 1,5 saat sürdü.

Basına açık bölümde kondisyon hareketleri ve istasyon çalışmasıyla başlayan idman, 3 grup halinde karışık top kapma çalışması işe devam etti. Antrenmanın ikinci bölümünde taktik çalışmaların yapıldığı öğrenildi. Hafif sakatlığı bulunan Ernest Muçi takımdan ayrı koşu ve kuvvet çalışması yaparken, birkaç gün sonra takıma katılacak olan Tammy Abraham dışında tüm futbolcular idmanda yer aldı.

Siyah beyazlıların antrenmanını Asbaşkan Murat Kılıç ve Beşiktaş Yönetim Kurulu Üyesi Toygun Batallı da takip etti. Türk taraftarların da seyrettiği antrenman öncesi teknik direktör Ole Gunnar Solkjaer taraftarlara bol bol imza dağıttı.

Beşiktaş günün ikinci antrenmanını TSİ 18.00'de yapacak.