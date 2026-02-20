Beşiktaş Erkek Hentbol Takımı, EHF Avrupa Kupası'nda yarın RK Celje'yi ağırlayacak
Beşiktaş, EHF Erkekler Avrupa Kupası son 16 turu rövanş maçında Slovenya'nın RK Celje ekibini yarın Süleyman Seba Spor Salonu'nda konuk edecek. İlk maçta 39-34 mağlup olan siyah-beyazlılar, çeyrek final için mücadele edecek.
Süleyman Seba Spor Salonu'nda oynanacak karşılaşma saat 17.00'de başlayacak.
Tur atlayacak ekibin çeyrek finale yükseleceği organizasyonun ilk maçında siyah-beyazlılar, deplasmanda rakibine 39-34 mağlup oldu.
Kaynak: AA / Ceren Aydınonat