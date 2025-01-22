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Beşiktaş, Athletic Bilbao Başkanı ve UEFA Delegesi'ni Ağırladı

Beşiktaş, Athletic Bilbao Başkanı ve UEFA Delegesi'ni Ağırladı
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Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi'nde bugün oynayacağı maç öncesinde Athletic Bilbao Başkanı Jon Uriarte ve UEFA Delegesi Loukas Siotropos'u dostluk yemeğinde ağırladı. Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, konuklarına kulüp forması hediye etti.

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi'nde Athletic Bilbao ile bugün evinde oynayacakları maç öncesinde UEFA Delegesi Loukas Siotropos ile Athletic Bilbao Başkanı Jon Uriarte ve yönetim kurulu üyelerini dostluk yemeğinde ağırladı.

UEFA Avrupa Ligi'nin 7. haftasında Beşiktaş bugün İspanyol ekibi Athletic Bilbao'yu konuk edecek. Müsabaka öncesinde Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, Asbaşkan Kaan Kasacı, Yönetim Kurulu Üyeleri Toygun Batallı ile İbrahim Şafak Sağlam ve Beşiktaş Jimnastik Kulübü Derneği ve Şirketler Grubu Genel Müdürü Seçil Aygül, Tüpraş Stadyumu'nda bulunan White Pepper Restoran'da UEFA Delegesi Loukas Siotropos ile Athletic Club Başkanı Jon Uriarte ve yönetim kurulu üyelerini dostluk yemeğinde ağırladı.

Adalı, yemeğin ardından dostça bir müsabaka olması temennisinde bulunarak, UEFA Delegesi Loukas Siotropos ile Athletic Bilbao Başkanı Jon Uriarte'ye isimleri yazılı Beşiktaş forması hediye etti. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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