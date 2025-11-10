Beşiktaş, Atatürk'ü Anma Töreni Düzenledi
Beşiktaş Kulübü, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete intikalinin 87. yıl dönümünü Dolmabahçe'de düzenlenen törenle andı. Törene kulüp başkanı ve yönetim kurulu üyeleri ile sporcular katıldı.
Beşiktaş Kulübü, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü ebediyete intikalinin 87. yıl dönümünde Dolmabahçe'de andı.
Tüpraş Stadı'nın Dolmabahçe tarafında düzenlenen törene, Beşiktaş Kulübü Başkanı Serdal Adalı, yönetim kurulu üyeleri ve siyah-beyazlı sporcular katıldı.
Törende saat 9'u 5 geçe siren sesleri eşliğinde Atatürk için saygı duruşunda bulunuldu ve ardından İstiklal Marşı okundu.
Kaynak: AA / Ceren Aydınonat - Spor