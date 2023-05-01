Beşiktaş Asbaşkanı Çetinsaya'nın "3'ün 1'ini alıyorsunuz" paylaşımına G.Saray'dan zehir zemberek cevap

Beşiktaş Asbaşkanı Serhan Çetinsaya, 3-1'lik derbi galibiyetinden sonra gündemi sallayan bir paylaşım yaptı. Asbaşkan Çetinsaya, G.Saray'ın geçtiğimiz günlerde Ali Koç'a karşı yaptığı açıklamayı alıntılayıp "Lobi ve algı yapamadığınızda ne sahada kalabiliyorsunuz ne de maçı kazanabiliyorsunuz. Anca 3'ün 1'ini alıyorsunuz" paylaşımı yaptı. Galatasaray cephesinden bu sözlere çok sert bir cevap geldi.

Beşiktaş Asbaşkanı Serhan Çetinsaya, olay yaratan bir paylaşım yaptı. Çetinsaya, Galatasaray'ın geçtiğimiz günlerde Ali Koç'a yönelik yaptığı açıklamayı Twitter'dan alıntılayıp çok sert sözlerle paylaştı.

"3'ÜN 1'İNİ ALIYORSUNUZ"

Çetinsaya, "Oraya yazmışsınız ama gördüğünüz gibi lobi ve algı yapamadığınız maçlarda ne sahada kalabiliyorsunuz ne de maçı kazanabiliyorsunuz! Anca 3'ün 1'ini alıyorsunuz… Tebrikler Beşiktaşım! Çok büyüksün" ifadelerini kullandı.

GALATASARAY CAMİASI AYAĞA KALKTI

Galatasaray Spor Kulübü Yönetim Kurulu Genel Sekreteri Eray Yazgan, oynanan derbi maçın ardından Beşiktaş cephesinin açıklamalarına yanıt verdi. Yazgan, bu paylaşım için "Seviyeyi aşağı çektiler" dedi.

İşte Yazgan'ın cevabı:

"Maçtan önce hadsiz bir şekilde pusu kültürü diye açıklama yaptılar, maçtan sonra asbaşkanları sosyal medyadan ahlak yoksunu bir paylaşımla seviyeyi daha da aşağıya çekti.

"TİCARİ İLİŞKİLERİNİN SORUMLULUĞU GEREĞİ BEĞENİYORLAR"

Muhtemelen sponsorluk gelirleri ve kişisel ticari ilişkilerinin getirdiği sorumlulukla kendilerini, gayri ihtiyari, karşı kıyının savunuculuğuna fazlasıyla kaptırmış haldeler ki Koç yönetiminin tutumuyla ilgili yaptığımız yorumlara böyle can siperane tepkiler veriyorlar, birbirlerinin yaptıkları açıklamaları beğeniyorlar.

"BEYEFENDİYE İSTEDİĞİ SEVİYEDE CEVAP VERMEK EN KOLAYI"

Ekonomik sebepli bu motivasyonlarını anlıyoruz ama bu saygısız üslubu kabul etmemiz mümkün değil. Beyefendiye istediği seviyede cevap vermek bizim için en kolayı... Burada gerekli uyarının Beşiktaş Yönetim Kurulu ve sağduyulu Beşiktaş taraftarları tarafından yapılması gerektiğini düşünüyoruz.

"SÜLEYMAN SEBA'NIN, HAKKI YETEN'İN KEMİKLERİNİ SIZLATIR"

Umarız kendisi, en kısa zamanda Beşiktaş'taki bir mağazadan alelacele, ucuza alınmış, çakma yönetici kimliğinden kurtulup temsil ettiği asırlık camiaya yakışır bir yönetici hüviyetine kavuşur. Aksi halde Süleyman Seba'nın, Hakkı Yeten'in kemiklerini daha çok sızlatır. Bu vesileyle Beşiktaş kulübünü galibiyetlerinden dolayı bir kez daha tebrik eder, tüm emekçilerin bayramını kutlarım."